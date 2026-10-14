Μποτιλιάρισμα στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το πρωί, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας.

Προβλήματα καταγράφονται στον Κηφισό, τη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Αθηνών, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο.

Που υπάρχει αυξημένη κίνηση στην Αθήνα

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται τμηματικά τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο του Κηφισού. Δύσκολη είναι η εικόνα και στη λεωφόρο Κηφισίας, όπου η κίνηση είναι αυξημένη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τη λεωφόρο Μεσογείων και τη λεωφόρο Κατεχάκη.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται, επίσης, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, με τους οδηγούς να χρειάζεται να κινηθούν με υπομονή.

Οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται και στην Αττική Οδό, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο.

Συγκεκριμένα, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 20 έως 25 λεπτά από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.

Την ίδια ώρα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι οδηγοί συναντούν καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Επιπλέον, καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών καταγράφονται στις εξόδους προς Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Σε ποιους δρόμους χρειάζεται προσοχή

Η κίνηση παραμένει αυξημένη σε αρκετές κεντρικές αρτηρίες της Αττικής, από τον Κηφισό και την Κηφισίας έως τη Μεσογείων, την Κατεχάκη και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Παράλληλα, στην Αττική Οδό οι οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι με καθυστερήσεις που φτάνουν έως και τα 25 λεπτά, ανάλογα με το σημείο και το ρεύμα κυκλοφορίας.