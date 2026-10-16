Νάξος: Ανήλικος χωρίς δίπλωμα ο οδηγός που τραυμάτισε αστυνομικό
Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον οδηγό του αγροτικού οχήματος που παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά αστυνομικό στη Νάξο χθες το βράδυ.
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Ο οδηγός πρόκειται για ανήλικο, ο οποίος δεν έχει δίπλωμα οδήγησης.
Ο ανήλικος κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και δεν σταμάτησε στο σήμα του αστυνομικού για έλεγχο, με αποτέλεσμα να παρασύρει τον αστυνομικό και να τον τραυματίσει σοβάρα.
Ο τραυματίας χρειάστηκε να διακομιστεί στην Αθήνα.
Σε βάρος του ανηλίκου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών και εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος.
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