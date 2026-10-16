Κάθειρξη 12 ετών σε 57χρονο για τον θάνατο 78χρονου ψάλτη

Ποινή κάθειρξης 12 ετών επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σε 57χρονο οδηγό, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 78χρονου ψάλτη.

Το θανατηφόρο τροχαίο έγινε τα Χριστούγεννα του 2023 στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, έξω από τα Γιαννιτσά.

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Μετά την ετυμηγορία, ο 57χρονος επιστρέφει στη φυλακή, όπου κρατείται από τον περασμένο Νοέμβριο, μετά την απολογία του στον ανακριτή.

Η μετωπική σύγκρουση στον δρόμο προς Γαλατάδες

Ο 78χρονος κατευθυνόταν με το αυτοκίνητό του προς την εκκλησία των Γαλατάδων, όπου επρόκειτο να συμμετάσχει στη χριστουγεννιάτικη ακολουθία. Κατά τη διαδρομή, το όχημά του συγκρούστηκε μετωπικά με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 57χρονος.

Από τη σύγκρουση ο ψάλτης έχασε τη ζωή του. Ο κατηγορούμενος τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε και ο οδηγός ενός τρίτου οχήματος, ταξί, που ενεπλάκη στο περιστατικό.

Η προανάκριση της ΕΛ.ΑΣ. και οι μετρήσεις αλκοόλ

Από την προανάκριση της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι ο 57χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο έδειξαν συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα του 1,62 g/L στην πρώτη μέτρηση και 1,48 g/L στη δεύτερη.

Για τον ελαφρύ τραυματισμό του οδηγού ταξί, το δικαστήριο επέβαλε στον 57χρονο επιπλέον ποινή φυλάκισης ενός μήνα για σωματική βλάβη από αμέλεια.

Η απολογία του 57χρονου και ο ισχυρισμός για ζώο στον δρόμο

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι πριν οδηγήσει είχε καταναλώσει «δύο με τρία ποτά ουίσκι», καθώς βρισκόταν σε κέντρο διασκέδασης. Υποστήριξε ότι αισθανόταν καλά όταν πήρε το τιμόνι και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του 78χρονου.

Για τις συνθήκες υπό τις οποίες το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του, απέδωσε το περιστατικό σε προσπάθεια να αποφύγει ζώο, «πιθανότατα σκύλου», που βρισκόταν στο οδόστρωμα. Επικαλέστηκε επίσης την αντανάκλαση των προβολέων από το αυτοκίνητο του θύματος.

Ο οδηγός του ταξί, καταθέτοντας στο δικαστήριο, διέψευσε τον ισχυρισμό του 57χρονου περί «αντανάκλασης προβολέων».