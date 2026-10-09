Μυτιλήνη: Τράπηκαν σε φυγή με…τζετ σκι

Στα χέρια των αρχών βρίσκονται δύο αλλοδαποί, οι οποίοι αναζητούνταν μετά από “θαλάσσια” καταδίωξη. Οι δύο άνδρες είχαν εισέλθει παράνομα στην χώρα ενώ, ο ένας από τους δύο είχε στην κατοχή του λαθραία καπνικά προιόντα.

Καταδίωξη δια θαλάσης

Συγκεκριμένα το βράδυ της Τετάρτης, στην παραλία Τάρτι στην Λέσβο εντοπίστηκε ένα τζετ σκι από το λιμενικό.

Το τζετ σκι κινούνταν χωρίς φώτα προς τις ακτές του νησιού. Οι δύο άνδρες 26 και 34 χρονών, επέβαιναν στο τζετ σκι. Τα περιπολικά του λιμενικού σώματος, έκαναν σήμα στο τζετ σκι, το οποίο για να ξεφύγει έκανε επικίνδυνους ελιγμούς.

Ακολούθησε καταδίωξη με το τζετ σκι να βγαίνει τελικά στην ακτή και τους δύο άνδρες να τρέπονται σε φυγή.

Χτες το πρωί οι αρχές εντόπισαν τους δύο άνδρες στην ίδια περιοχή. Από την προανάκριση για το περιστατικό προέκυψε ότι ο 26χρονος ήταν ο χειριστής του τζετ σκι. Και οι δύο συνελήφθησαν για παράνομη είσοδο στην χώρα. Ο 26χρονος είχε στην κατοχή του 1.600 γραμμάρια λαθραίο καπνό χύμα. Σε βάρος του 34χρονου εκκρεμούσε ποινή φυλάκισης από τη δικαστική αρχή της Κωσταντινούπολης.

Οι αρχές κατέσχεσαν: