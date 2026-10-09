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Φωτιά στην Δεσκάτη Γρεβενών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
09/10/2026 16:46
Φωτιά στην Δεσκάτη Γρεβενών
PHOTO- INTIME

Η δεύτερη πυρκαγιά στο ίδιο σημείο μέσα σε ένα 24ωρο

οχήματα Πυροσβεστικής
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Φωτιά στην Δεσκάτη Γρεβενών

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην Δεσκάτη Γρεβενών. Η φωτιά καίει σε δασική έκταση. Στην συγκεκριμένη περιοχή είχε ξεσπάσει ξανά πυρκαγιά χτες.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν, 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο.

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