Φωτιά στην Ευρυτανία: Εναέρια μέσα στους Δομιανούς

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στους Δομιανούς Ευρυτανίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο μέτωπο επιχείρησαν επίγειες δυνάμεις, ομάδα δασοκομάντος και εναέρια μέσα, ενώ συνδρομή παρείχε ο Δήμος Καρπενησίου.

Η κλήση στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος καταγράφηκε περίπου στις 16:20. Οι δυνάμεις που αναπτύχθηκαν είχαν ως στόχο τον περιορισμό της περιμέτρου της φωτιάς στην περιοχή.

Πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα στους Δομιανούς

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ να αναλαμβάνει δράση στα δυσπρόσιτα σημεία. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επιχειρησιακά οχήματα και δύο εναέρια μέσα, που πραγματοποίησαν ρίψεις νερού.

Υδροφόρες του Δήμου Καρπενησίου στην κατάσβεση

Ο Δήμος Καρπενησίου διέθεσε υδροφόρα οχήματα για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων και την τροφοδοσία των επίγειων μέσων κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Παράλληλα, με εντολή της διοίκησης του Πυροσβεστικού Σώματος ενεργοποιήθηκε κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

Έρευνα του Ανακριτικού Τμήματος για τη φωτιά στην Ευρυτανία

Αξιωματικοί του Ανακριτικού Τμήματος μετέβησαν στην περιοχή των Δομιανών, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία και να εξετάσουν τις συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Η διερεύνηση των αιτίων βρίσκεται σε εξέλιξη.