Ομόνοια: Κατάσχεση 36 κιλών λαθραίων καπνικών προϊόντων

Ποσότητα άνω των 36 κιλών λαθραίων καπνικών προϊόντων εντόπισαν αστυνομικοί σε κτίριο στην Ομόνοια, κατά επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί. Για την υπόθεση συνελήφθη αλλοδαπός, ενώ κατασχέθηκαν επίσης είδη ρουχισμού και υποδήματα.

Η επιχείρηση οργανώθηκε έπειτα από έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Ομόνοιας, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών και της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Ηλικιακή ασυμφωνία στα στοιχεία του συλληφθέντα

Στα διαθέσιμα στοιχεία υπάρχει ασυμφωνία ως προς την ηλικία του συλληφθέντα: στον τίτλο της αρχικής δημοσίευσης αναφέρεται ως 56χρονος, ενώ στο κυρίως κείμενο καταγράφεται ως 54χρονος αλλοδαπός.

Κατά την έρευνα στον χώρο, οι αστυνομικοί βρήκαν 253 λαθραία καπνικά προϊόντα, με συνολικό βάρος που ξεπερνά τα 36 κιλά.

Κατασχέθηκαν ρούχα, υποδήματα και παντόφλες

Πέρα από τα καπνικά προϊόντα, οι Αρχές κατέσχεσαν πλήθος ειδών ρουχισμού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν υποδήματα, πουκάμισα και παντόφλες.

Ο αλλοδαπός συνελήφθη με κατηγορίες για διατάραξη οικιακής ειρήνης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.