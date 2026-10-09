Όλυμπος: Νεκρός βρέθηκε ο 46χρονος Ισραηλινός που αγνοούνταν

Νεκρός εντοπίστηκε στον Όλυμπο ο 46χρονος Ισραηλινός πεζοπόρος Άμι Γιόγκεβ, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 21 Σεπτεμβρίου. Η σορός του βρέθηκε στη θέση Μαυρόλακκος, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων, από ιδιωτική ομάδα Ισραηλινών που ερευνούσε την περιοχή.

Μετά τον εντοπισμό του άνδρα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική για την ανάσυρση της σορού από το δύσβατο σημείο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ομάδες της 2ης και της 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και πεζοπόρο τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες ο 46χρονος έχασε τη ζωή του δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Η εξαφάνιση του Άμι Γιόγκεβ στον Όλυμπο

Ο Άμι Γιόγκεβ επικοινώνησε τελευταία φορά με συγγενικά του πρόσωπα μία μέρα πριν την εξαφάνισή του, ενημερώνοντάς τους ότι βρισκόταν «στο βουνό των θεών», στον Όλυμπο.

Από την επόμενη κι όλας μέρα η οικογένειά του δεν κατάφερε να έρθει ξανά σε επικοινωνία μαζί του. Αφού οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες, απευθύνθηκε στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα.

Η πρεσβεία ενημέρωσε την Ελληνική Αστυνομία και η αναζήτηση του 46χρονου άρχισε μέσω του Αστυνομικού Τμήματος Δίου-Ολύμπου.

Το αυτοκίνητο στο Λιτόχωρο και οι έρευνες

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι Αρχές εντόπισαν αρχικά το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που είχε χρησιμοποιήσει ο Άμι Γιόγκεβ για να μεταβεί από την Αθήνα προς την περιοχή. Το όχημα ήταν σταθμευμένο στο Λιτόχωρο.

Οι έρευνες επεκτάθηκαν σε δύσβατες διαδρομές και ορεινά σημεία του Ολύμπου. Πυροσβεστικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν drones όταν οι καιρικές συνθήκες το επέτρεπαν, ενώ στην αναζήτηση συνέδραμε και η ορειβατική κοινότητα, κοινοποιώντας φωτογραφίες και στοιχεία του αγνοούμενου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι μαρτυρίες που είχαν συγκεντρωθεί ανέφεραν ότι ο 46χρονος είχε θεαθεί τελευταία φορά στη διαδρομή μεταξύ των καταφυγίων «Σπήλιος Αγαπητός» και «Κάκαλος».