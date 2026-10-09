Μετρό Εξαρχείων: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των έργων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν στα Εξάρχεια από τις 10 Οκτωβρίου 2026 έως τις 10 Οκτωβρίου 2031, λόγω των εργασιών για την κατασκευή του σταθμού Μετρό «Εξάρχεια».

Οι περιορισμοί θα εφαρμόζονται όλο το 24ωρο και θα επηρεάζουν τμήματα των οδών Στουρνάρη, Σπύρου Τρικούπη και Αραχώβης.

Παράλληλα, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε συγκεκριμένα σημεία, ενώ το ανώτατο όριο ταχύτητας στην περιοχή των έργων ορίζεται στα 30 χλμ./ώρα.

Σε ποια σημεία περιορίζεται η κυκλοφορία

Στην οδό Στουρνάρη, το οδόστρωμα θα περιοριστεί σταδιακά, με ελάχιστο πλάτος περίπου 4 μέτρων. Οι ρυθμίσεις αφορούν το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Οικονόμου έως τη συμβολή με την οδό Σπύρου Τρικούπη. Η αριστερή πλευρά του δρόμου, κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων, θα καταλαμβάνεται από τις εργασίες.

Ανάλογος περιορισμός, με ελάχιστο πλάτος περίπου 4 μέτρων, θα εφαρμοστεί στην οδό Σπύρου Τρικούπη, από τη Στουρνάρη έως τη Θεμιστοκλέους. Και σε αυτό το τμήμα θα καταλαμβάνεται η αριστερή πλευρά του οδοστρώματος, σύμφωνα με τη φορά κίνησης των οχημάτων.

Στην οδό Αραχώβης, το διαθέσιμο πλάτος θα περιοριστεί σταδιακά σε περίπου 5,50 μέτρα, σε τμήμα περίπου 10 μέτρων πριν από τη συμβολή της με τις οδούς Στουρνάρη και Οικονόμου.

Σε ποιους δρόμους απαγορεύεται η στάθμευση

Η στάση και η στάθμευση των οχημάτων θα απαγορεύονται και στις δύο πλευρές της οδού Σπύρου Τρικούπη, από τη Στουρνάρη έως τη Σολωμού.

Η ίδια απαγόρευση θα ισχύει στην οδό Οικονόμου, από την Τοσίτσα έως τη Στουρνάρη. Στην οδό Τοσίτσα, η απαγόρευση θα αφορά την αριστερή πλευρά του οδοστρώματος, από την οδό Τσαμαδού έως την Οικονόμου.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.