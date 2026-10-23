Μπάσκετ: Ξεκινούν σήμερα οι απολογίες για τους στημένους αγώνες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα η κύρια ανάκριση για το πολυκρότοτο σκάνδαλο των χειραγωγημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, με το δικαστικό μέγαρο να ανοίγει τις πόρτες του για τον πρώτο κύκλο των απολογιών. Οι δικαστικές αρχές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο η λίστα των εμπλεκομένων προσώπων να διευρυνθεί σημαντικά κατά την πορεία της έρευνας, καθώς ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει τον αθλητικό κόσμο.

Το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου περνάει το μεσημέρι της Παρασκευής ο πρώτος από τους συνολικά έξι κατηγορουμένους, ένας πρώην διαιτητής, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες. Εκτός από τα στοιχεία της δικογραφίας που τον συνδέουν με τη χειραγώγηση συγκεκριμένων αναμετρήσεων, καλείται να δώσει σαφείς απαντήσεις και για το αστρονομικό ποσό των 820.000 ευρώ που εντοπίστηκε μετά από έρευνα στην κατοικία του, με την πλευρά της υπεράσπισης να αντιτείνει πως διαθέτει όλα τα απαραίτητα επαγγελματικά παραστατικά που δικαιολογούν τα χρήματα αυτά.

Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, κρατώντας αμείωτο το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Την Κυριακή έχουν κληθεί να απολογηθούν ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Ευάγγελος Λιόλιος, καθώς και ένας επιχειρηματίας που θεωρείται στενός συνεργάτης του, ενώ ο κύκλος των απολογιών θα κλείσει τη Δευτέρα, με τις καταθέσεις μιας εν ενεργεία και δύο πρώην διαιτητών.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα στοιχεία της εισαγγελικής έρευνας που έχει πλέον στα χέρια του ο 9ος Τακτικός Ανακριτής, αναδεικνύουν σειρά στοχευμένων ενεργειών παρέμβασης σε περίπου 50 αγώνες μπάσκετ. Οι κατηγορούμενοι φέρονται με διάφορους τρόπους είτε να “ανέβαζαν” κατηγορία ομάδες, είτε να τις κρατούσαν στάσιμες.

Όπως φαίνεται, μεταξύ των αγώνων που είναι στο επίκεντρο της έρευνας με ποινική εμπλοκή των κατηγορουμένων, είναι παιχνίδια του «Προμηθέα Πατρών» στην ηγεσία του οποίου βρέθηκε ο κατά τη δικογραφία βασικός κατηγορούμενος, θεσμικός επικεφαλής στο μπάσκετ, Ευάγγελος Λιόλιος .

Στα επίμαχα παιχνίδια συμμετείχαν ανάμεσα σε άλλες ομάδες, ο ΠΑΟΚ, ο ‘Αρης και η ΑΕΚ, κατά περίπτωση, τα έτη 2018, 2021, 2024, 2025 και 2026.

Από τα μηνύματα που περιλαμβάνονται στο υλικό δικογραφία, οι κατηγορούμενοι εμφανίζονται να συνεννοούνται ώστε να ανακοπεί πιθανή άνοδος κάποιων ομάδων. Σε ένα τέτοιο μήνυμα, κατηγορούμενος, δηλώνει για συγκεκριμένη ομάδα ότι “πρέπει οπωσδήποτε να χάσει” γιατί “θέλω όπου τους βρίσκω να τους διαλύω γιατί είναι εχθροί μου.”.

Νέα τροπή παίρνει η δικαστική έρευνα μετά τις αποκαλύψεις δύο κομβικών μαρτύρων που προσήλθαν αυτοβούλως στον Εισαγγελέα. Από την κατάθεση του πρώτου μάρτυρα, ο οποίος είναι εν ενεργεία διαιτητής, προκύπτει ότι το «αντάλλαγμα» για τη χειραγώγηση των αποτελεσμάτων δεν ήταν πάντα τα μετρητά, αλλά οι συνεχείς ορισμοί των «συνεργάσιμων» διαιτητών σε κρίσιμες αναμετρήσεις. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο συγκεκριμένος μάρτυρας παρέδωσε επιβαρυντικά στοιχεία που αφορούν περίπου 30 αγώνες της Β’ κατηγορίας μπάσκετ, καλύπτοντας το χρονικό διάστημα από το 2018 έως το 2026.

Την ίδια στιγμή, ο δεύτερος σημαντικός μάρτυρας, ο οποίος είναι επιχειρηματίας και πρόεδρος ομάδας της ίδιας κατηγορίας, έδωσε νέα διάσταση στην υπόθεση. Στην κατάθεσή του αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα χρηματικά ποσά τα οποία έλαβε, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του βασικού κατηγορούμενου αλλά και μιας συγκεκριμένης ομάδας τη δεδομένη χρονική περίοδο.