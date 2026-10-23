Κρήτη: Διάσωση 152 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου

Άμεση ήταν η δράση του Λιμένικου Σώματος απέναντι στην τριπλή εισροή μεταναστών, που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Τρία διαφορετικά περιστατικά, 152 άνθρωποι στη θάλασσα.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ακτοφυλακή, οι τρεις λέμβοι εντοπίστηκαν από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Η πρώτη λέμβος, στην οποία επέβαιναν 64 μετανάστες, εντοπίστηκε 50 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι άνθρωποι περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης Frontex.

Η δεύτερη λέμβος είχε περίπου 50 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν 8 ναυτικά μίλια νότια της περιοχής και περισυνελέγησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Η τρίτη είχε περίπου 38 ανθρώπους, οι οποίοι εντοπίστηκαν 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Όλοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.