Μιλένα Ηλιόπουλου: Η μάχη με την αυτοάνοση δερματίτιδα

Η πίστη στον Θεό και η μεγάλη επιστροφή στην τηλεόραση

«Το 86% του δέρματός μου ήταν γεμάτο πληγές». Η δύσκολη περίοδος που άλλαξε τη ζωή της

Μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της μοιράστηκε η δημοσιογράφος Μιλένα Ηλιόπουλου, αποκαλύπτοντας τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που την ανάγκασε να απομακρυνθεί από την επαγγελματική της δραστηριότητα και να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές της. Μια διαδρομή γεμάτη σωματικό πόνο, ψυχολογική δοκιμασία, αγωνία, αλλά και βαθιά πίστη, που όπως η ίδια εξομολογείται, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει πλέον τη ζωή.

Το 2019 διαγνώστηκε με ατοπική δερματίτιδα, μια κατάσταση που, όπως περιγράφει, επηρέασε δραματικά την καθημερινότητά της. Το 86% του δέρματός της είχε γεμίσει πληγές, ενώ ακόμη και η προσπάθεια να ντυθεί αποτελούσε μια επώδυνη διαδικασία. Τα ρούχα που φορούσε προκαλούσαν ενόχληση και πόνο, δυσκολεύοντας ακόμη και τις πιο απλές κινήσεις.

Η κατάσταση της υγείας της ήταν τόσο σοβαρή, ώστε χρειάστηκε να ακολουθήσει εξειδικευμένη θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα, καθώς είχαν επηρεαστεί και οι πνεύμονές της. Οι επισκέψεις στα επείγοντα του νοσοκομείου ήταν πολλές, με την ίδια να βιώνει στιγμές μεγάλης αγωνίας, καθώς, όπως αναφέρει, υπήρχαν φορές που οι δικοί της άνθρωποι φοβούνταν ότι θα τη χάσουν.

Η περιπέτεια της υγείας της και η δοκιμασία της οικογένειάς της

Την ίδια περίοδο, η μητέρα της είχε υποβληθεί σε διπλή μαστεκτομή, αντιμετωπίζοντας και εκείνη τη δική της σοβαρή δοκιμασία. Μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, μία από τις πιο επώδυνες στιγμές για τη Μιλένα Ηλιόπουλου ήταν να βλέπει τους γονείς της να αδυνατούν να τη βοηθήσουν, παρά την επιθυμία τους να σταθούν δίπλα της.

«Η χειρότερη στιγμή από όλες ήταν που έβλεπα τους γονείς μου ανήμπορους να με βοηθήσουν», είναι το νόημα της συγκλονιστικής εξομολόγησής της.

Σε αυτή τη διαδρομή, η πίστη της στον Θεό και η στήριξη του πνευματικού της έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Όπως εξηγεί, η πνευματική της σχέση αποτέλεσε σημαντικό στήριγμα, βοηθώντας την να αντέξει τις δυσκολίες και να αναζητήσει ένα βαθύτερο νόημα σε όσα περνούσε.

«Έδινα σημασία στη δουλειά και έχανα την ουσία»

Η αναγκαστική απομάκρυνσή της από την εργασία στάθηκε αφορμή για έναν ουσιαστικό απολογισμό. Η ίδια κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η περιπέτεια που έζησε την έκανε να συνειδητοποιήσει πως είχε αφιερώσει υπερβολικά μεγάλο μέρος της ζωής της στη δουλειά, παραμελώντας άλλες, εξίσου σημαντικές πλευρές της ύπαρξής της.

Παράλληλα, θυμήθηκε τις αντιδράσεις που δεχόταν όταν απουσίαζε από την εκπομπή της. Όπως περιγράφει, υπήρχαν άνθρωποι που της έλεγαν ότι θα έπρεπε να αισθάνεται ικανοποιημένη, επειδή παλαιότερα οι εργαζόμενοι αντιμετώπιζαν ακόμη δυσκολότερες συνθήκες. Μια νοοτροπία που αναδεικνύει τις πιέσεις και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου.

Η θέση της για τη μητρότητα και τα κοινωνικά στερεότυπα

Η Μιλένα Ηλιόπουλου αναφέρθηκε και σε ένα άλλο ζήτημα που είχε προκαλέσει αντιδράσεις: τη θέση της ότι δεν είναι απαραίτητο να γίνουν όλοι γονείς. Όπως αποκάλυψε, δέχθηκε επικρίσεις με αφορμή την προσωπική της κατάσταση και το γεγονός ότι δεν είχε σύντροφο.

Η εμπειρία αυτή φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα κοινωνικά στερεότυπα που εξακολουθούν να συνοδεύουν τις προσωπικές επιλογές των γυναικών, ιδιαίτερα όταν αυτές αποκλίνουν από τις παραδοσιακές προσδοκίες.

Η επιστροφή με κεντρικό δελτίο ειδήσεων

Σήμερα, η δημοσιογράφος ετοιμάζεται να επιστρέψει τηλεοπτικά, αναλαμβάνοντας κεντρικό δελτίο ειδήσεων σε περιφερειακό κανάλι. Η επιστροφή της σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική της πορεία, ύστερα από μια περίοδο που δοκίμασε τις αντοχές της και την οδήγησε σε βαθύτερη αυτογνωσία.

Η ιστορία της Μιλένας Ηλιόπουλου δεν είναι μόνο μια αφήγηση για μια σοβαρή περιπέτεια υγείας. Είναι, πάνω απ’ όλα, μια προσωπική μαρτυρία για την αξία της ζωής, τη δύναμη της πίστης και τη σημασία του να αναγνωρίζουμε τι έχει πραγματικά ουσία, πριν οι δυσκολίες μάς αναγκάσουν να το ανακαλύψουμε.