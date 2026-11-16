Μέχρι 23 Νοεμβρίου για τα 1.000 ευρώ στους επιτυχόντες των Πανελλαδικών
Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρατείνει έως τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου την προθεσμία για τις αιτήσεις χρηματικού βραβείου ύψους 1.000 ευρώ.
Η ενίσχυση αφορά επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026 που είναι δικαιούχοι, άμεσα ή έμμεσα, του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ και εγγράφονται για πρώτη φορά σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας.
Η αρχική προθεσμία ολοκληρωνόταν σήμερα. Με τη νέα απόφαση, η ηλεκτρονική υποβολή θα είναι δυνατή έως τις 23:59 της 23ης Νοεμβρίου 2026.
Ποιοι δικαιούνται το βραβείο του ΟΠΕΚΑ
Το πρόγραμμα χρηματικών βραβείων – υποτροφιών καλύπτει συνολικά 2.497 τέκνα, τα οποία πρέπει να είναι άμεσα ή έμμεσα δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.
Για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι πρέπει να είχαν μαθητική ιδιότητα κατά το σχολικό έτος 2025-2026, να είναι άγαμοι και άνεργοι και να έχουν πετύχει την εισαγωγή τους το 2026 μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Η παροχή αφορά επίσης όσους εισήχθησαν με άλλη διαδικασία που εξομοιώνεται με τις Πανελλαδικές, όπως αυτή ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πρώτη εγγραφή σε δημόσιο ΑΕΙ της ημεδαπής, χωρίς να απαιτείται η ολοκλήρωση άλλης ακαδημαϊκής διαδικασίας.
Πώς γίνονται οι αιτήσεις για τα 1.000 ευρώ
Η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ, στη διεύθυνση https://www.idika.gr/lae-miteres/
Την αίτηση υποβάλλει ο γονέας που είναι άμεσα δικαιούχος των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και έχει τέκνο που πληροί τις προϋποθέσεις. Σε περιπτώσεις ορφανικής σύνταξης ή σύνταξης αναπηρίας για τέκνο ανίκανο για κάθε εργασία, καθώς και σε περιπτώσεις επιδόματος παραπληγίας – τετραπληγίας του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από το ίδιο το τέκνο.
Ηλεκτρονική κλήρωση αν ξεπεραστεί ο αριθμός δικαιούχων
Αν οι αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια υπερβούν τις 2.497 διαθέσιμες θέσεις, ο ΟΠΕΚΑ θα αναδείξει τους τελικούς δικαιούχους με ηλεκτρονική κλήρωση.
Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.
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