Γλυφάδα: 68χρονος έπεσε από σκαλωσιά οικοδομής

Επιχείρηση διάσωσης της Πυροσβεστικής

Επιχείρηση διάσωσης 68χρονου πραγματοποιήθηκε από την πυροσβεστική στη Γλυφάδα, έπειτα από πτώση του από σκαλωσιά νεοαναγειρόμενης οικοδομής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 14:30 και κινητοποιήθηκαν άμεσα οκτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα από τον 8ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Οι πυροσβέστες, χρησιμοποιώντας φορείο, μετέφεραν τον 68χρονο τραυματία σε ασφαλές σημείο, όπου στη συνέχεια τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο