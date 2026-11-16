Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στην Ηγουμενίτσα

Ένας υδροστρόβιλος εμφανίστηκε το πρωί στον κόλπο της Πλαταριάς, στην περιοχή της Ηγουμενίτσας.

Το φαινόμενο είχε μεγάλο μέγεθος και έγινε ορατό ακόμη και από την πόλη της Ηγουμενίτσας, όπου καταγράφηκε σε βίντεο.

Η χαρακτηριστική χοάνη πάνω από τη θάλασσα

Στο υλικό διακρίνεται η χοάνη του υδροστρόβιλου να αναπτύσσεται από τα σύννεφα έως την επιφάνεια της θάλασσας.

Η έκταση και η ένταση του σχηματισμού έκαναν το θέαμα ιδιαίτερα εμφανές στους κατοίκους και τους επισκέπτες που βρίσκονταν στην Πλαταριά εκείνο το πρωινό.

Υδροστρόβιλος και ατμοσφαιρική αστάθεια

Ο υδροστρόβιλος αποτελεί χαρακτηριστική εκδήλωση ατμοσφαιρικής αστάθειας πάνω από θαλάσσιες περιοχές. Στην περίπτωση του κόλπου της Πλαταριάς, η χοάνη αποτυπώθηκε καθαρά να συνδέει το νέφος με τη θάλασσα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο στον θαλάσσιο ορίζοντα της Ηγουμενίτσας.

Πηγή Βίντεο: YouTube – thespro.gr