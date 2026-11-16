Άνω Λιόσια: Είχε μετατρέψει το αυτοκίνητό του σε ηχοσύστημα

Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού προχώρησαν αστυνομικοί στα Άνω Λιόσια, τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς προκαλούσε διατάραξη κοινής ησυχίας με το ηχοσύστημα υψηλής ισχύος που είχε εγκαταστήσει στο αυτοκίνητό του.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν συνολικά 20 ηχεία και 3 ενισχυτές.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής εντόπισαν το όχημα στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, με το ηχοσύστημα να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το αυτοκίνητο και συνέλαβαν τον 25χρονο οδηγό.

Η άδεια κυκλοφορίας είχε αφαιρεθεί από τον Οκτώβριο

Από τον περαιτέρω έλεγχο των αστυνομικών προέκυψε ακόμη μία παράβαση. Συγκεκριμένα, η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος είχε αφαιρεθεί στις 21 Οκτωβρίου, λόγω παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).

Σε βάρος του 25χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Φυλής για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Μετά τη σύλληψή του, ο οδηγός οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.