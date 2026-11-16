Κλείνουν τρεις σταθμοί του Μετρό αύριο

Τρεις κεντρικοί σταθμοί του Μετρό της Αθήνας θα τεθούν προσωρινά εκτός λειτουργίας αύριο.

Το μέτρο αφορά αποκλειστικά την πρόσβαση και την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών στους τρεις σταθμούς. Από τις 14:00, οι επιβάτες δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν τους σταθμούς Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο και Μέγαρο Μουσικής.

Η απόφαση για το προσωρινό κλείσιμο ελήφθη από τις αρμόδιες αρχές και υλοποιείται με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ.

Τι ισχύει για τα δρομολόγια των συρμών

Τα δρομολόγια του Μετρό δεν αναστέλλονται εξαιτίας του κλεισίματος των σταθμών. Οι συρμοί θα διέρχονται από τα συγκεκριμένα σημεία χωρίς στάση, έως ότου αρθεί η σχετική ρύθμιση.

Η ΣΤΑ.ΣΥ. καλεί το επιβατικό κοινό να λάβει υπόψη τις αλλαγές στις μετακινήσεις του και να οργανώσει εγκαίρως τη διαδρομή του για αύριο.