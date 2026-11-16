Ηλεία: Ηλικιωμένος εγκλωβίστηκε όταν το ΙΧ ανετράπη σε λιοστάσι

Τροχαίο ατύχημα με εγκλωβισμό οδηγού καταγράφηκε το μεσημέρι στην Ηλεία, στον δρόμο που ενώνει τη Βαρβάσαινα με την Παλαιοβαρβάσαινα, στον Δήμο Πύργου.

Ένας ηλικιωμένος τραυματίστηκε όταν το ΙΧ που οδηγούσε βγήκε από την πορεία του και κατέληξε αναποδογυρισμένο σε παρακείμενο λιοστάσι.

Η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε στο σημείο προκειμένου να απομακρύνει τον οδηγό από το όχημα, όπου είχε εγκλωβιστεί μετά την ανατροπή.

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Η εκτροπή του ΙΧ στον δρόμο Βαρβάσαινας – Παλαιοβαρβάσαινας

Το περιστατικό συνέβη υπό συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη μέσα στον ελαιώνα, με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος οδηγός να μην μπορεί να βγει μόνος του από το όχημα.

Για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τροχαίο στην Ηλεία δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία.