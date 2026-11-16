Αττική: 42 συλλήψεις σε ελέγχους της Τροχαίας

42 συλλήψεις οδηγών πραγματοποίησε η Τροχαία Αττικής κατά τη διάρκεια ειδικής εξόρμησης που έγινε από τις 9 έως και σήμερα σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο.

Από τους συλληφθέντες, οι 15 οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη άνω των 0,60 mg/l.

Η Τροχαία Αττικής "σάρωσε" τις περιοχές της Αττικής πραγματοποιόντας αλκοτέστ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και αναπτύχθηκε σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, αλλά και σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Στους ελέγχους συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), καθώς και των Τμημάτων Τροχαίας.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν συνολικά 39.031 ελέγχους αλκοολομέτρησης. Από αυτούς προέκυψαν 311 παραβάσεις, ενώ το ποσοστό των θετικών αποτελεσμάτων περιορίστηκε στο 0,80% επί του συνόλου των ελέγχων.

Πάνω από 11.000 παραβάσεις και 1.058 ακινητοποιημένα οχήματα

Παράλληλα με τους ελέγχους για την κατανάλωση αλκοόλ, βεβαιώθηκαν ακόμη 11.382 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται παραβάσεις για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, παραβίαση φωτεινών σηματοδοτών, αλλά και οδήγηση χωρίς την απαιτούμενη άδεια ικανότητας οδήγησης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης ακινητοποιήθηκαν συνολικά 1.058 οχήματα. Από αυτά, τα 193 απομακρύνθηκαν με γερανό. Επιπλέον, οι αστυνομικοί αφαίρεσαν 1.475 άδειες ικανότητας οδήγησης και 455 άδειες κυκλοφορίας.

Πηγή Βίντεο: Ελληνική Αστυνομία – Hellenic Police