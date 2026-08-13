Φωτιά στη Χαλκιδική – Εκκενώνονται Σίβυρη και Φούρκα

Εκκενώνονται οι περιοχές Φούρκα και Σίβυρη Χαλκιδικής λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην περιοχή.

Μήνυμα από το 112 προειδοποιεί τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή Σίβυρη να απομακρυνθούν προς Κασσάνδρεια.

Στο σημείο επιχειρούν πλέον 125 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 42 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 9 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα ένα εκ των οποίων ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Κασσάνδρας.

Επίσης όσοι βρίσκονται στην περιοχή Φούρκα πρέπει να απομακρυνθούν προς Σκιώνη σύμφωνα με τις αρχές.