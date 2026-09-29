Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γέφυρα Γρ. Λαμπράκη – Π. Ράλλη

Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει στη γέφυρα των Λεωφόρων Γρ. Λαμπράκη – Π. Ράλλη, στη Νίκαια, στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2026, λόγω εργασιών αποκατάστασης. Οι ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται από τις 00:01 έως τις 06:00 και αφορούν τα ρεύματα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

Η διακοπή αφορά τη γέφυρα των Λεωφόρων Γρ. Λαμπράκη – Π. Ράλλη, πάνω από την οδό Θηβών. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν περιοχές των Δήμων Νίκαιας και Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Πώς θα γίνεται η κυκλοφορία

Όσο θα διαρκεί η διακοπή, τα οχήματα που κινούνται στη Λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη θα χρησιμοποιούν τη δεξιά λωρίδα κάτω από τη γέφυρα και στη συνέχεια θα κατευθύνονται προς τη Λεωφόρο Π. Ράλλη.

Για τα οχήματα που κινούνται στη Λεωφόρο Π. Ράλλη, η κυκλοφορία θα γίνεται επίσης από τη δεξιά λωρίδα κάτω από τη γέφυρα. Στη συνέχεια, τα οχήματα θα κατευθύνονται προς την οδό Θηβών/Π. Ράλλη.

Τι πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί

Οι οδηγοί που θα διέρχονται από τα σημεία όπου εκτελούνται οι εργασίες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Παράλληλα, θα πρέπει να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση καθ’ όλη τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.