Μεσαρά: Πυροβολισμοί σε αυτοκίνητο στην πλατεία χωριού

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σε σταθμευμένο αυτοκίνητο καταγράφηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην πλατεία χωριού στη Μεσαρά.

Από τα πυρά υπέστη ζημιές η πλευρά του συνοδηγού του οχήματος, στον καθρέφτη και στο ρεζερβουάρ. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο νεαρά άτομα, εκ των οποίων ο ένας είναι ανήλικος, καθώς και η μητέρα του ανηλίκου.

Το αυτοκίνητο ανήκει στον νονό του ανήλικου. Ο ιδιοκτήτης φέρεται να βρισκόταν σε μικρή απόσταση όταν άκουσε τους πυροβολισμούς, χωρίς να δει, κατά τις ίδιες πληροφορίες, το πρόσωπο που πυροβόλησε.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τους πυροβολισμούς στη Μεσαρά

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου. Η έρευνα φέρεται να συνδέει τον ανήλικο με το συμβάν, ωστόσο η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.

Πριν από τους πυροβολισμούς, φέρεται να είχε προηγηθεί διαπληκτισμός με ύβρεις και απειλές στην περιοχή του χωριού. Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει εάν η ένταση αυτή συνδέεται άμεσα με την επίθεση στο όχημα.

Εξετάζονται κτηματικές διαφορές ως πιθανό κίνητρο

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το περιστατικό να σχετίζεται με κτηματικές διαφορές. Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη εάν αυτό το ενδεχόμενο συνδέεται με τον διαπληκτισμό που φέρεται να προηγήθηκε.

Ο ανήλικος φέρεται να είχε απασχολήσει τις Αρχές περίπου έναν μήνα πριν από το νέο περιστατικό, σε υπόθεση ξυλοδαρμού εις βάρος στενού συγγενικού του προσώπου, του θείου του. Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διακρίβωση των συνθηκών των πυροβολισμών στην πλατεία του χωριού στη Μεσαρά.