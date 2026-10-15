ΕΥΔΑΠ: Έκτακτες διακοπές νερού σήμερα στην Αττική

Έκτακτες διακοπές υδροδότησης πραγματοποιούνται σήμερα, σε έξι περιοχές της Αττικής, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ.

Τα προβλήματα στην υδροδότηση αφορούν σημεία στους Αμπελόκηπους, την Κυψέλη, τις Αχαρνές, την Ηλιούπολη, τον Κορυδαλλό και το Νέο Ψυχικό.

Σε ποια σημεία θα γίνει διακοπή νερού στην Αθήνα

Στους Αμπελόκηπους, η έκτακτη διακοπή υδροδότησης αφορά τη διασταύρωση των οδών Πανόρμου και Φθιώτιδος.

Στην Κυψέλη, χωρίς νερό αναμένεται να μείνουν σημεία στη διασταύρωση των οδών Κέας και Ταϋγέτου.

Διακοπές υδροδότησης σε Αχαρνές και Ηλιούπολη

Στις Αχαρνές, η διακοπή νερού αφορά τη διασταύρωση των οδών Ροδόπης και Αποκορώνου.

Στην Ηλιούπολη, τα προβλήματα στην υδροδότηση εντοπίζονται στη διασταύρωση των οδών Ξενοπούλου Γρ. και Ροΐδη Εμμ.

Χωρίς νερό σημεία σε Κορυδαλλό και Νέο Ψυχικό

Στον Κορυδαλλό, η έκτακτη διακοπή υδροδότησης αφορά τη διασταύρωση των οδών Ατταλείας και Μαλαγαρδή.

Στο Νέο Ψυχικό, η διακοπή νερού αφορά τη διασταύρωση των οδών 25ης Μαρτίου και Αγίου Γεωργίου.