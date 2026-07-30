Μάχη με τις φλόγες χωρίς εναέρια μέσα λόγω ισχυρών ανέμων στο Ρέθυμνο

Σε εξέλιξη παρέμενε το πρωί της Πέμπτης 30 Ιουλίου 2026 η μεγάλη φωτιά στον Άγιο Βασίλειο, στο νότιο Ρέθυμνο, με το μέτωπο να ξεπερνά τα 15 χιλιόμετρα και τις επίγειες δυνάμεις να επιχειρούν χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων. Οι θυελλώδεις άνεμοι δεν επιτρέπουν έως τώρα ρίψεις από αεροσκάφη και ελικόπτερα, ενώ η πυρκαγιά έχει προκαλέσει ζημιές σε γεωργικές εκτάσεις, κατοικίες και αγροτικές εγκαταστάσεις.

Πάνω από 220 πυροσβέστες στο Ρέθυμνο

Στο μέτωπο του Ρεθύμνου επιχειρούν περισσότεροι από 220 πυροσβέστες, κατανεμημένοι σε διαφορετικές εστίες, με 53 υδροφόρα οχήματα από πυροσβεστικές υπηρεσίες όλης της Κρήτης. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης 10 ομάδες της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και πεζοπόρα τμήματα άλλων υπηρεσιών της Πυροσβεστικής.

Υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Πολιτικής Προστασίας, της Περιφέρειας και των ΟΤΑ Ρεθύμνου συνδράμουν τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Στις πληγείσες περιοχές και στα χωριά του Αγίου Βασιλείου συμμετέχουν εθελοντές και κάτοικοι, καθώς συνεχίζεται η προσπάθεια να περιοριστούν οι καταστροφές και να προστατευθούν περιουσίες και κατοικίες.

Για τη φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, της Ορνέ και της Αγίας Γαλήνης έχουν τεθεί σε ετοιμότητα επτά ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Μηνύματα 112 για Λίγκρες και Αγία Παρασκευή

Η Πολιτική Προστασία απέστειλε διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 για την απομάκρυνση πολιτών από περιοχές που κρίθηκαν επικίνδυνες. Για την ευρύτερη περιοχή της Λίγκρες δόθηκε οδηγία μετακίνησης προς Αγαλιανό και Κεραμές, ενώ νωρίτερα είχε ζητηθεί η απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής προς τις ίδιες κοινότητες.

Το μήνυμα για τη Λίγκρες ανέφερε:

Activation Wildfire in #Ligres of the regional unit of #Rethymno If you are in the area, move away to #Agalianos and #Kerames Follow the instructions of the Authorities https://t.co/epZaj71grH @pyrosvestiki@hellenicpolice

Το 112 εξέδωσε και το ακόλουθο μήνυμα για την Αγία Παρασκευή:

Activation Wildfire in #Agia_Paraskevi of the regional unit of #Rethymno #Agalianos and #Kerames Follow the instructions of the Authorities https://t.co/epZaj71grH @pyrosvestiki@hellenicpolice

Παράλληλα, εκδόθηκε ειδοποίηση για δασική πυρκαγιά στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου:

Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Γούδουρας και #Ασπρόλιθος της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Γούδουρας και #Ασπρόλιθος απομακρυνθείτε προς #Μακρύ_Γιαλό Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών https://t.co/epZaj71grH…

Απομακρύνθηκαν περίπου 8.000 άνθρωποι

Συνολικά, περίπου 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις περιοχές της Κρήτης που κρίθηκε ότι αντιμετώπιζαν κίνδυνο. Η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή, γνωστοποίησε ότι περίπου 700 άτομα φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φαιστού, έπειτα από έγκαιρη προετοιμασία.

Άλλοι πολίτες μετακινήθηκαν σε σπίτια συγγενών και φίλων, ενώ οργανώθηκε και η φιλοξενία επισκεπτών σε ξενοδοχειακές μονάδες. Η κ. Λιονή ευχαρίστησε το Λιμενικό Σώμα για τη συμμετοχή του στην επιχείρηση, καθώς και όλους τους φορείς που συνέδραμαν στη διαχείριση της έκτακτης κατάστασης.

Η πορεία του καπνού προς τον νότο

Επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr επεξεργάστηκε στοιχεία από τον δορυφόρο Meteosat-12 της EUMETSAT για το πλούμιο καπνού και την προσεγγιστική θέση της εστίας. Η ανάλυση έδειξε ότι η πυρκαγιά κινήθηκε προς νότο υπό την επίδραση των επικρατούντων ανέμων, έχοντας διανύσει απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων.

Δύο πυροσβέστες νεκροί στα Σαχτούρια

Δύο πυροσβέστες, ηλικίας 25 και 58 ετών, εντοπίστηκαν νεκροί κατά την επιχείρηση κατάσβεσης στο Ρέθυμνο. Οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν στην περιοχή Σαχτούρια, στη Νέα Κρύα Βρύση.

Οι έως τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι εγκατέλειψαν το πυροσβεστικό όχημα όταν περικυκλώθηκαν από τις φλόγες, χωρίς να καταφέρουν να απομακρυνθούν εγκαίρως. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχασαν τον προσανατολισμό τους μέσα στους πυκνούς καπνούς πριν εγκλωβιστούν από τη φωτιά.

Καλύτερη εικόνα από τη φωτιά στη Σητεία

Στη Σητεία, η εικόνα της πυρκαγιάς ήταν καλύτερη το πρωί της Πέμπτης. Η φωτιά, η οποία ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιουλίου στην περιοχή Αγία Τριάδα, έχει οριοθετηθεί σε βουνοκορφή και δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Το συντονιστικό κέντρο της Πυροσβεστικής χαρακτήρισε την περιοχή «δύσκολα προσεγγίσιμη». Στην ευρύτερη περιοχή του Αθερινόλακου επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 13 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, με τη συνδρομή υδροφόρων των ΟΤΑ και μηχανημάτων έργου ιδιωτών και της Περιφέρειας.

Κατά την επιχείρηση στη Σητεία τραυματίστηκαν ελαφρά δύο πυροσβέστες, ενώ δύο πυροσβεστικά οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς όταν εγκλωβίστηκαν στις φλόγες. Οι τραυματίες υπέστησαν εγκαύματα στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν τα οχήματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.