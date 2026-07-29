Συγκλονιστικό βίντεο από τη διάσωση 29 πολιτών στον Άγιο Παύλο Ρεθύμνου

από στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για την παροχή συνδρομής και τον απεγκλωβισμό ατόμων στη θαλάσσια περιοχή Αγίου Παύλου Ρεθύμνου, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση.

Έως αυτή τη στιγμή, έχουν απεγκλωβιστεί συνολικά 29 άτομα από Περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος (ΠΛΣ) και ναυαγοσωστικό σκάφος (Ν/Γ), με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών.

Φωτογραφία/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής

Ειδικότερα:

Αρχικά πραγματοποιήθηκε ο απεγκλωβισμός 17 ατόμων.

Στη συνέχεια, ακολούθησε ο απεγκλωβισμός επιπλέον 12 ατόμων.

Στην περιοχή παραμένουν και επιχειρούν σε κατάσταση ετοιμότητας δύο (02) Περιπολικά Σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), ένα (01) Ναυαγοσωστικό Σκάφος (Ν/Γ) καθώς και ιδιωτικά σκάφη.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση εφόσον υπάρξουν νεότερα στοιχεία.