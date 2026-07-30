Πυροσβεστική: 8 συλλήψεις για φωτιές – Μεταξύ των συλληφθέντων και ο δήμαρχος Πάρου

Τα Ανακριτικά Γραφεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) προχώρησαν σε οκτώ συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ανάμεσα σε αυτές, τέσσερα άτομα συνελήφθησαν με την κατηγορία του εμπρησμού από αμέλεια, σχετικά με τη φωτιά που εκδηλώθηκε στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) της Πάρου.

Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρησμού έγιναν στην Κρήτη.

Στην Ερέτρια Ευβοίας, πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, περίπου στις 11:26, στη θέση «Κοτρώνι», επί της οδού Ρέας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ημεδαπός, ηλικίας 77 ετών, προκάλεσε από αμέλεια την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών στην οικία του με ηλεκτρικό μηχάνημα κοπής μετάλλων (τροχό), με αποτέλεσμα να αναφλεγούν ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου.

Ο υπαίτιος συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους του ΑΚΑΕΕ Ευβοίας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.625 ευρώ.

–Στον Αγερανό Γυθείου Λακωνίας, πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, περίπου στις 14:47.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ημεδαπός, ηλικίας 47 ετών, προκάλεσε την πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού.

Η πυρκαγιά έλαβε γρήγορα διαστάσεις. Στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού, ο υπαίτιος συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους του ΑΚΑΕΕ Λακωνίας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Στην Πάρο, πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 13:15 της Τρίτης 28 Ιουλίου 2026, στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Πάρου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εντός του ΧΥΤΑ και επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενη έκταση με χαμηλή βλάστηση, λαμβάνοντας διαστάσεις και προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Ανακριτικοί υπάλληλοι του ΑΚΑΕΕ Κυκλάδων προχώρησαν στη διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτιών της πυρκαγιάς και της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθησαν ο δήμαρχος Πάρου, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και ο οδηγός απορριμματοφόρου.

Στους συλληφθέντες επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 8.437,50 ευρώ.