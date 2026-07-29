Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για τον περιορισμό της.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 21:40 και στο σημείο κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης:

15 πυροσβεστικά οχήματα

Εθελοντές πυροσβέστες

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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια για τον έλεγχο της πυρκαγιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τα αίτια εκδήλωσής της.