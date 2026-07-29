Πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων στο Ρέθυμνο

Με ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προσωρινή φιλοξενία των κατοίκων που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, ενισχύεται η προσπάθεια στήριξης των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η πλατφόρμα αφορά τους πληγέντες από τη φωτιά που εκδηλώθηκε στις 29 Ιουλίου 2026 στον Δήμο Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και λειτουργεί συμπληρωματικά στις παροχές που προσφέρουν η Περιφέρεια και οι Δήμοι. Δημιουργήθηκε από το υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Μέσω της πλατφόρμας, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για προσωρινή διαμονή σε διαθέσιμα καταλύματα.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στη διεύθυνση:

https://emergencyhotels.civilprotection.gr/Application/NewAppl?evId=fe118c67-521d-4ba2-81ae-e42063e90bc2