LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Η Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα (Ε)

Η Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα (Ε)

23:15
ALPHA NEWS

Πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων στο Ρέθυμνο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
29/07/2026 21:59
Πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων στο Ρέθυμνο
INTIME

Με ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προσωρινή φιλοξενία των κατοίκων που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, ενισχύεται η προσπάθεια στήριξης των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η πλατφόρμα αφορά τους πληγέντες από τη φωτιά που εκδηλώθηκε στις 29 Ιουλίου 2026 στον Δήμο Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και λειτουργεί συμπληρωματικά στις παροχές που προσφέρουν η Περιφέρεια και οι Δήμοι. Δημιουργήθηκε από το υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Μέσω της πλατφόρμας, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για προσωρινή διαμονή σε διαθέσιμα καταλύματα.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στη διεύθυνση:

https://emergencyhotels.civilprotection.gr/Application/NewAppl?evId=fe118c67-521d-4ba2-81ae-e42063e90bc2

 

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης