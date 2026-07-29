Πλωμάρι: Πυροσβέστης τραυματίστηκε στη μάχη με τις φλόγες

Τραυματίστηκε πυροσβέστης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Πλωμαρίου, στη Λέσβο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πυροσβέστης τραυματίστηκε ενώ επιχειρούσε στο πύρινο μέτωπο και διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί κάταγμα στο πόδι.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου νοσηλεύεται.

Οι γιατροί αναμένεται να επανεκτιμήσουν την κατάστασή του την Πέμπτη, προκειμένου να αποφασιστεί εάν το κάταγμα θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά ή με συντηρητική αγωγή.

Ο τραυματισμός σημειώθηκε την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς στην περιοχή του Πλωμαρίου.