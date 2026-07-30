Μετρό: Διακόπηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 μετά την είσοδο ατόμου σε σήραγγα

Η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 2, την κόκκινη γραμμή του Μετρό, διακόπηκε το πρωί της Πέμπτης 30 Ιουλίου, έπειτα από είσοδο ατόμου στο δίκτυο των σηράγγων. Η διακοπή αποφασίστηκε για να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η επέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε μόλις έγινε γνωστό ότι το άτομο βρισκόταν στον χώρο των γραμμών. Οι συρμοί σταμάτησαν στο συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ασφαλής προσέγγιση του σημείου.

Μετρό Γραμμή 2: Η επέμβαση των υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες κινήθηκαν άμεσα για τη διαχείριση του περιστατικού στη σήραγγα της Γραμμής 2. Η αναστολή της κυκλοφορίας αποτέλεσε μέτρο ασφαλείας, καθώς απαιτούνταν η προσέγγιση του ατόμου χωρίς κίνδυνο στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το άτομο απέκτησε πρόσβαση στις σήραγγες του Μετρό βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις Αρχές.

Έρευνα για την είσοδο ατόμου στη σήραγγα

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες του περιστατικού ούτε έχει γνωστοποιηθεί η κατάσταση της υγείας του ατόμου που εισήλθε στη σήραγγα. Αναμένονται νεότερες πληροφορίες από τις αρμόδιες Αρχές και τις υπηρεσίες του Μετρό.