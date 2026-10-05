Μάχη με τις φλόγες στο Σουφλί

Μάχη με τη φωτιά δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Σουφλί, μετά την πυρκαγιά που πέρασε από τη Βουλγαρία στην ελληνική πλευρά.

Οι φλόγες έφτασαν στην Ελλάδα το μεσημέρι της Κυριακής και εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Ρούσας, περίπου στις 12:30.

Η επιχείρηση ενισχύθηκε όσο περνούσαν οι ώρες. Στο σημείο βρίσκονται 148 πυροσβέστες, με οκτώ ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της ΕΜΟΔΕ.

Στη μάχη συμμετέχουν επίσης 38 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα. Πρόκειται για τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

Υδροφόρες του Δήμου Σουφλίου έχουν διατεθεί για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τις φλόγες καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η φωτιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή βίντεο/Facebook/ evros-news.gr