Μαρτύριο το πάρκινγκ στην Αθήνα.
Το πάρκινγκ στην Αθήνα έχει καταντήσει πραγματικό βασανιστήριο.Εδώ βλέπουμε έναν κάτοικο να έχει αποφασίσει μόνος του ότι ο κοινόχρηστος δρόμος τού ανήκει. Και όχι μία θέση στάθμευσης… αλλά τρεις! Δικές του, αριθμημένες μάλιστα, σαν να πρόκειται για ιδιωτικό πάρκινγκ.
Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι βασικό: δεν υπάρχουν «άδειες για θέσεις» στον δρόμο. Το οδόστρωμα είναι κοινόχρηστος δημόσιος χώρος. Κανένας ιδιώτης δεν μπορεί να «αγοράσει», να νοικιάσει ή να κατοχυρώσει αποκλειστικές θέσεις στάθμευσης μπροστά από το σπίτι του.Εξαιρέσεις υπάρχουν μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπως θέσεις για άτομα με αναπηρία ή για χρηματαποστολές, οι οποίες εγκρίνονται από τον αρμόδιο Δήμο και συνοδεύονται από την προβλεπόμενη επίσημη σήμανση.
Στις εικόνες, όμως, βλέπουμε και κάτι ακόμη: παράνομη κατάληψη και αυθαίρετη διαγράμμιση. Εμπόδια τοποθετούνται στον δρόμο και στο πεζοδρόμιο, ενώ ο δημόσιος δρόμος έχει μετατραπεί σε… ιδιωτικό πάρκινγκ .
Και σαν να μην έφτανε αυτό, υπάρχει και προειδοποίηση για… ξήλωμα πινακίδων! Να το πούμε κι αυτό ξεκάθαρα: κανένας ιδιώτης δεν έχει δικαίωμα να αφαιρεί ή να πειράζει τις πινακίδες κυκλοφορίας ενός άλλου οχήματος. Η αφαίρεση πινακίδων είναι αρμοδιότητα των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών.
Και όσο για την περίφημη «προειδοποίηση για το μέλλον»… μέχρι να υπάρξει επίσημη απόφαση και η προβλεπόμενη σήμανση από τον Δήμο, ο δρόμος παραμένει αυτό που ήταν εξαρχής: κοινόχρηστος. Για όλους. Όχι για τον έναν, ούτε για τους τρεις.
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