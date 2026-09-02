Μαρτύριο το πάρκινγκ στην Αθήνα.

Το πάρκινγκ στην Αθήνα έχει καταντήσει πραγματικό βασανιστήριο.Εδώ βλέπουμε έναν κάτοικο να έχει αποφασίσει μόνος του ότι ο κοινόχρηστος δρόμος τού ανήκει. Και όχι μία θέση στάθμευσης… αλλά τρεις! Δικές του, αριθμημένες μάλιστα, σαν να πρόκειται για ιδιωτικό πάρκινγκ.

Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι βασικό: δεν υπάρχουν «άδειες για θέσεις» στον δρόμο. Το οδόστρωμα είναι κοινόχρηστος δημόσιος χώρος. Κανένας ιδιώτης δεν μπορεί να «αγοράσει», να νοικιάσει ή να κατοχυρώσει αποκλειστικές θέσεις στάθμευσης μπροστά από το σπίτι του.Εξαιρέσεις υπάρχουν μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπως θέσεις για άτομα με αναπηρία ή για χρηματαποστολές, οι οποίες εγκρίνονται από τον αρμόδιο Δήμο και συνοδεύονται από την προβλεπόμενη επίσημη σήμανση.

Στις εικόνες, όμως, βλέπουμε και κάτι ακόμη: παράνομη κατάληψη και αυθαίρετη διαγράμμιση. Εμπόδια τοποθετούνται στον δρόμο και στο πεζοδρόμιο, ενώ ο δημόσιος δρόμος έχει μετατραπεί σε… ιδιωτικό πάρκινγκ .

Και σαν να μην έφτανε αυτό, υπάρχει και προειδοποίηση για… ξήλωμα πινακίδων! Να το πούμε κι αυτό ξεκάθαρα: κανένας ιδιώτης δεν έχει δικαίωμα να αφαιρεί ή να πειράζει τις πινακίδες κυκλοφορίας ενός άλλου οχήματος. Η αφαίρεση πινακίδων είναι αρμοδιότητα των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών.

Και όσο για την περίφημη «προειδοποίηση για το μέλλον»… μέχρι να υπάρξει επίσημη απόφαση και η προβλεπόμενη σήμανση από τον Δήμο, ο δρόμος παραμένει αυτό που ήταν εξαρχής: κοινόχρηστος. Για όλους. Όχι για τον έναν, ούτε για τους τρεις.