Ηράκλειο: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν ο ένας τον άλλον

Στη σύλληψη 5 ανηλίκων προχώρησαν οι αρχές, οι οποίοι κατηγορούνται κατά περίπτωση για πρόκληση σωματικής βλάβης και παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Όλα συνέβησαν χτες το απόγευμα στο Ηράκλειο, όταν δύο από τους πέντε διαπληκτίστηκαν και χτύπησαν ο ένας τον άλλον, με τους άλλους τρεις να βιντεοσκοπούν με τα κινητά τους τηλέφωνα το περιστατικό.

Χειροπέδες πέρασαν και στους κηδεμόνες των ανήλικων, οι αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου. Πρόκειται για πέντε κηδεμόνες, τρεις άνδρες και δύο γυναίκες, οι οποίοι συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Τα κινητά που χρησιμοποίησαν οι τρεις ανήλικοι για να βιντεοσκοπήσουν το περιστατικό κατασχέθηκαν.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου συνεχίζει την προανάκριση για την υπόθεση.