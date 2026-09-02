Ήρα – ο διασώστης σκύλος του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Αυτή είναι η Ήρα. Έχει τη μοναδική ικανότητα να επιχειρεί στο υγρό στοιχείο και μάλιστα μπορεί να διασώσει με ασφάλεια άτομο που κινδυνεύει μέσα στο νερό.

Έχει εκπαιδευτεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σε πρακτικές ασκήσεις αναζήτησης αγνοουμένων σε δάση, ανοιχτά πεδία, χιόνια, χαλάσματα, κλπ.

Η Ήρα αποτελεί πλέον βασικό μέλος της επιχειρησιακής δράσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει ανάλογη εκπαίδευση ακόμη 10 σκυλιά που θα ενισχύσουν τη δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.