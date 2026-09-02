Παλαιό Φάληρο: Βρέθηκε κρούσμα Δυτικού Νείλου.
Επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε περιοχή του Δήμου Παλαιού Φαλήρου κατέγραψε ο ΕΟΔΥ με αποτέλεσμα σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή το σχετικό υγειονομικό πρωτόκολλο.Εγκαταστάθηκε από τη Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου ειδική παγίδα σύλληψης ακμαίων, η οποία θα παραμείνει για 24 ώρες προκειμένου να πραγματοποιηθεί εντομολογική επιτήρηση.
Το πρόγραμμα των ψεκασμών
Μετά την απομάκρυνση της παγίδας, θα πραγματοποιηθούν ειδικές εργασίες ψεκασμού στην ευρύτερη περιοχή της οδού Ζαΐμη και σε ακτίνα 300 μέτρων.Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού και για τουλάχιστον τρεις (3) ώρες μετά τη λήξη του, οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής παρακαλούνται να τηρήσουν αυστηρά τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα:
- Παραμείνετε μέσα στο σπίτι κατά τις ώρες που το συνεργείο ψεκασμού θα βρίσκεται στη γειτονιά σας.
- Κρατήστε τα κατοικίδια ζώα σας σε κλειστό χώρο. Μην αφήνετε τα σκεύη φαγητού και νερού τους σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην απλώνετε ρούχα εξωτερικά και καλύψτε ή μεταφέρετε σε εσωτερικό χώρο παιδικά παιχνίδια και έπιπλα κήπου.
- Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες προστασίας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ: https://eody.gov.gr/el/nosimata/metadotika/nosimata-kai-themata-ygeias/ios-dytikou-neilou.html
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