Παλαιό Φάληρο: Βρέθηκε κρούσμα Δυτικού Νείλου.

Επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε περιοχή του Δήμου Παλαιού Φαλήρου κατέγραψε ο ΕΟΔΥ με αποτέλεσμα σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή το σχετικό υγειονομικό πρωτόκολλο.Εγκαταστάθηκε από τη Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου ειδική παγίδα σύλληψης ακμαίων, η οποία θα παραμείνει για 24 ώρες προκειμένου να πραγματοποιηθεί εντομολογική επιτήρηση.

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Το πρόγραμμα των ψεκασμών

Μετά την απομάκρυνση της παγίδας, θα πραγματοποιηθούν ειδικές εργασίες ψεκασμού στην ευρύτερη περιοχή της οδού Ζαΐμη και σε ακτίνα 300 μέτρων.Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού και για τουλάχιστον τρεις (3) ώρες μετά τη λήξη του, οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής παρακαλούνται να τηρήσουν αυστηρά τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα: