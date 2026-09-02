Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Φορολογική ανάσα για πληγέντες

Παράταση στις προθεσμίες πληρωμής και αναστολή είσπραξης φορολογικών οφειλών προβλέπεται για επιχειρήσεις, επαγγελματίες, φυσικά πρόσωπα και νομικές οντότητες της Λέσβου που επλήγησαν οικονομικά από τα κρούσματα αφθώδους πυρετού και τα κτηνιατρικά μέτρα περιορισμού της νόσου. Οι ρυθμίσεις ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.Τα μέτρα θεσπίστηκαν με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση A. 1174/2026, έπειτα από κοινή ενημέρωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η απόφαση αφορά δραστηριότητες στη νήσο Λέσβο που συνδέονται με την παραγωγή τυριών και με οπληφόρα ζώα για σφαγή. Δικαιούχοι είναι όσοι υπέστησαν απώλειες εξαιτίας των αναγκαίων μέτρων που εφαρμόστηκαν για τον περιορισμό της νόσου.

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Ποιες φορολογικές οφειλές παρατείνονται

Οι βεβαιωμένες στην ΑΑΔΕ οφειλές με ημερομηνία λήξης, ή με ημερομηνία που είχε ήδη παρέλθει, από τις 15 Μαρτίου 2026 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, μπορούν να καταβληθούν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Παράλληλα, η καταβολή των οφειλών που ήταν βεβαιωμένες στην ΑΑΔΕ και ληξιπρόθεσμες στις 15 Μαρτίου 2026 αναστέλλεται για το διάστημα από τις 15 Μαρτίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026.Η ρύθμιση καλύπτει επίσης τις δόσεις προγραμμάτων τμηματικής καταβολής που έληξαν ή λήγουν μεταξύ 15 Μαρτίου και 31 Δεκεμβρίου 2026. Οι δόσεις αυτές μεταφέρονται μετά την ολοκλήρωση του ισχύοντος προγράμματος ρύθμισης.

ΑΑΔΕ my1521: Πού μπορούν να απευθυνθούν οι πληγέντες

Για διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521.

Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση παρέχεται στο 1521, χωρίς χρέωση, τις εργάσιμες ημέρες από τις 7:00 έως τις 20:00. Η ψηφιακή επικοινωνία είναι διαθέσιμη όλο το εικοσιτετράωρο μέσω του my1521, στην επιλογή: Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων > Δικαστικό-Κατασχέσεις > Άρση Κατασχέσεων.

Στα μέτρα κατά του αφθώδους πυρετού αναφέρεται επίσης επιχορήγηση ύψους 3 εκατ. ευρώ προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την αντιμετώπιση της νόσου.