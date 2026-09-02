Έβγαλε λαβράκι ο σκύλος στον Πειραιά

Τα έστειλαν ασυνόδευτα από την Ρόδο. Αλλά στον Πειραιά τα περίμενε ο «ΜΠΡΑΤ Κ9Ν044» . Ετσι οι Λιμενικοί πέρασαν χειροπέδες στον 62χρονο που πήγε να παραλάβει τη βαλίτσα με τα ναρκωτικά.Σε έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκε και κατασχέθηκε μία (01) νάιλον συσκευασία περιέχουσα πιθανώς κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους τριανταπέντε γραμμαρίων (35 γρ.).Στη συνέχεια διενεργήθηκε νόμιμη έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού στο σπίτι του συλληφθέντος, για τον οποίο διαπιστώθηκε ότι βρίσκεται σε ισχύ Εθνικό Διοικητικό Μέτρο απαγόρευσης εξόδου. Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία (01) νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 2,9 γρ., μία (01) νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 11,4 γρ., ένα (01) μεταλλικό κουτάλι με υπολείμματα κοκαΐνης, μία (01) γυάλινη συσκευασία ατμοποίησης ναρκωτικών ουσιών και μία (01) συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Πηγή: Λ.Σ

Παράλληλα μετα από αξιοποίηση των στοιχείων, σε επιχείρηση που διεξήχθη στη Ρόδο αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου ο 45χρονος αλλοδαπός αποστολέας (υπήκοος Αλβανίας) της ποσότητας κοκαΐνης. Η επιχείρηση διεξήχθη από μικτό κλιμάκιο στελεχών της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών & Λαθρεμπορίου (Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ.), της Π.Ο.ΔΙ.Ν. και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, με τη συνδρομή της ομάδας Κ9 Ν049 «ΣΕΙΡΗΝΑ» του Λιμεναρχείου Κω.

Real Estate και ….ναρκωτικά

Όπως διαπιστώθηκε, ο αναζητούμενος διατηρούσε σχέση εργασίας με Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) που εμφαινόταν να δραστηριοποιείται στον κλάδο ακινήτων (Real Estate). Η πορεία των ερευνών οδήγησε τα ανωτέρω στελέχη στο υποκατάστημα της εν λόγω εταιρείας, όπου εντοπίστηκε πλήθος ύποπτων στοιχείων και προς τούτο ενημερώθηκε η Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου.

Πηγή: Λ.Σ

Στη συνέχεια διενεργήθηκε έρευνα στο υποκατάστημα της εταιρείας, παρουσία Εισαγγελέως, Κατά την έρευνα διαπιστώθηκαν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης κακουργημάτων διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και εγκληματικής οργάνωσης. Οι ενδείξεις αυτές προέκυψαν από τον εντοπισμό του αλλοδαπού υπαλλήλου της εταιρείας ως αποστολέα των ναρκωτικών, την ανεύρεση μεγάλου χρηματικού ποσού άνευ δικαιολογητικών εγγράφων για την κατοχή και αποθήκευση των μετρητών που εντοπίστηκαν και σε αντιπαραβολή με τα επίσημα στοιχεία της εταιρείας Real Estate, την αρνητική στάση των παρευρισκομένων προς το μικτό κλιμάκιο στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και την αναφορά σε μεγάλο αριθμό προσώπων επί εγγράφων που βρέθηκαν στο χώρο. Κατόπιν εντολής της Εισαγγελέως, κατασχέθηκε πλήθος πειστηρίων, μεταξύ των οποίων το χρηματικό ποσό των 949.658,38 ευρώ καθώς και μεγάλος αριθμός POS, καρτών διαφόρων πιστωτικών ιδρυμάτων, καρτών και συσκευών κινητής τηλεφωνίας, συσκευών αποθήκευσης δεδομένων και χειρόγραφων σημειώσεων.

Ο 45χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε επιπλέον το χρηματικό ποσό των τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (3.750,00€). Το σύνολο των κατασχεθέντων χρηματικών ποσών κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία ενώπιον των αρμόδιων Εισαγγελικών Αρχών.