Στην Μαρία Βλάχου και την εκπομπή Super Κατερίνα, μίλησε αποκλειστικά, η Μαρία Μαζωνάκη. Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφέρθηκε στον κόσμο που στηρίζει την οικογένεια και αγαπά τον τραγουδιστή αλλά και στο σκυλάκι του την Αρίθα.

Για το κύμα αγάπης και στήριξης του κόσμου μετά τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή η Μαρία Μαζωνάκη είπε: “Η αγάπη του κόσμου μας δίνει δύναμη, εμείς θέλουμε όλοι να θυμούνται τον Γιώργο σαν τον Γιώργο. ”

Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε και στην αγαπημένη του Αρίθα. “Είμαι σίγουρη ότι τόσο ο Γιώργος όσο και το σκυλάκι του η Αρίθα θα ήθελαν να είναι μαζί.”