Νέες μεταναστευτικές ροές τη νύχτα στη θέση Αγία Κυριακή της παραλίας Κριός στην Παλαιόχωρα Κρήτης.

Ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Καντάνου Σελίνου με τους συνεργάτες του ειδοποιήθηκαν για βάρκα που έφτανε στην περιοχή κι έσπευσαν να βοηθήσουν τους μετανάστες.

Η βάρκα βγήκε σε δύσβατο σημείο και προσπαθούσαν με φακούς να τους καθοδηγήσουν σε ασφαλές σημείο.

Στην αρχή δήλωσαν ότι έλειπαν κάποια άτομα, έπειτα από έρευνα στην περιοχή εντοπίστηκαν.

Ειδοποιήθηκε το λιμενικό για τη μεταφορά και την επίσημη καταγραφή τους