ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν κατά 25,6% οι υιοθεσίες στην Ελλάδα το 2025

Αύξηση 25,6% σημείωσαν οι υιοθεσίες στην Ελλάδα το 2025, καθώς πραγματοποιήθηκαν 378 πράξεις, έναντι 301 το 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η μεγαλύτερη κατηγορία θετών γονέων αφορά δύο συζύγους, ενώ οι περισσότερες υιοθεσίες έγιναν σε παιδιά ηλικίας από 0 έως 5 ετών.

Ειδικότερα, οι υιοθεσίες από δύο συζύγους αυξήθηκαν κατά 18,8% μέσα σε έναν χρόνο. Συγκεκριμένα, από 186 το 2024 έφτασαν τις 221 το 2025.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στις περιπτώσεις όπου θετός γονέας είναι ο σύζυγος του ενός βιολογικού γονέα. Οι συγκεκριμένες πράξεις υιοθεσίας ανήλθαν σε 112 το 2025, από 40 την προηγούμενη χρονιά, καταγράφοντας άνοδο 180%.

Αύξηση σημειώθηκε και στις υιοθεσίες από μονογονεϊκές οικογένειες με θετό γονέα πατέρα. Από τις 5 περιπτώσεις του 2024, ο αριθμός ανέβηκε στις 11 το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 120%.

Αύξηση υιοθεσιών σε παιδιά που γεννήθηκαν εντός και εκτός γάμου

Αλλαγές καταγράφονται και ως προς το νομικό καθεστώς των παιδιών πριν από την υιοθεσία. Η μεγαλύτερη κατηγορία αφορά παιδιά που είχαν γεννηθεί εντός γάμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι υιοθεσίες παιδιών που γεννήθηκαν εκτός γάμου αυξήθηκαν κατά 38,5%, από 135 το 2024 σε 187 το 2025.

Αντίστοιχα, στις υιοθεσίες παιδιών που γεννήθηκαν εντός γάμου καταγράφηκε άνοδος 55,3%. Συγκεκριμένα, οι σχετικές πράξεις έφτασαν τις 191 το 2025, έναντι 123 το 2024.

Οι ηλικίες των παιδιών που υιοθετήθηκαν

Σε ό,τι αφορά την ηλικία, το μεγαλύτερο ποσοστό των υιοθεσιών το 2025 αφορούσε παιδιά από 0 έως 5 ετών. Η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα συγκέντρωσε το 38,1% του συνόλου.

Ωστόσο, σημαντική αύξηση καταγράφηκε και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Οι υιοθεσίες παιδιών από 11 έως 18 ετών αυξήθηκαν κατά 75%, ενώ άνοδος 46,8% σημειώθηκε στις υιοθεσίες ατόμων ηλικίας 19 ετών και άνω.