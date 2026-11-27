Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Τσαγγάνη, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας.

Το τελευταίο διάστημα βρισκόταν σε κώμα, ενώ γίνονταν προσπάθειες για τη μεταφορά της σε κέντρο αποκατάστασης.

Η Μάγδα Τσαγγάνη είχε γεννηθεί στην Αθήνα στις 16 Μαρτίου 1951 και άφησε ισχυρό αποτύπωμα στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από συμμετοχές της σε δημοφιλείς σειρές και βιντεοταινίες.

Η περιπέτεια υγείας και η ανάγκη για αποκατάσταση

Η ηθοποιός είχε μιλήσει δημόσια για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με την υγεία της. Σε σχετικές αναφορές περιλαμβάνονταν οι δηλώσεις: «Ήταν τέσσερις μήνες σε κώμα», «Πρέπει να πάω σε κέντρο αποκατάστασης αλλά δεν έχω χρήματα» και «Έμεινα 20 μέρες στο νοσοκομείο».

Παράλληλα με τη δοκιμασία της υγείας της, η Μάγδα Τσαγγάνη αντιμετώπισε για χρόνια και τις συνέπειες της καταστροφής του σπιτιού της στην οδό Αχαρνών.

Η έκρηξη στην Αχαρνών και ο δικαστικός αγώνας

Η κατοικία της καταστράφηκε ολοσχερώς μετά από έκρηξη φιαλών υγραερίου σε ισόγειο κατάστημα. Η φωτιά που ξέσπασε στη συνέχεια προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, με αποτέλεσμα η ηθοποιός να βρεθεί ουσιαστικά χωρίς σπίτι.

Ακολούθησε δικαστική διεκδίκηση αποζημίωσης για την καταστροφή της περιουσίας της. Η υπόθεση, ωστόσο, παρέμεινε σε εκκρεμότητα επί μακρόν, καθώς οι δικάσιμοι αναβάλλονταν επανειλημμένα. Η ίδια είχε περιγράψει δημόσια πόσο καθοριστική υπήρξε αυτή η εμπειρία για τη ζωή της.

Από τον κινηματογράφο της δεκαετίας του 1960 στις μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες

Η Μάγδα Τσαγγάνη ξεκίνησε την επαγγελματική πορεία της στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Η πρώτη κινηματογραφική συμμετοχή της ήταν στην ταινία «Ένας κλέφτης με φιλότιμο».

Ακολούθησαν συνεργασίες στο θέατρο και τον κινηματογράφο, με συμμετοχές στις ταινίες «Βέγγος ο υπέροχος», «Μονά ζυγά δικά σας» και «Καθένας με την τρέλλα του».

Στην τηλεόραση εμφανίστηκε αρχικά στις σειρές «Ανθρώπινες ιστορίες» και «Μια Αθηναία στην Αθήνα», κατά τη δεκαετία του 1970.