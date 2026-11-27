Καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» βρέθηκε σήμερα ο Μάκης Δελαπόρτας, με αφορμή την παρουσίαση του νέου του βιβλίου για την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Ο ηθοποιός και συγγραφέας άνοιξε την καρδιά του στην Κατερίνα Καινούργιου μιλώντας για πρώτη φορά για την σχέση του με τον Γιάννη Παπαμηχαήλ, επισημαίνοντας ότι στέκεται στο πλευρό του και επικοινωνεί μαζί του σε καθημερινή βάση.

«Γνωρίζω την αλήθεια. Μιλάω καθημερινά με τον Γιάννη. Είμαι δίπλα του εδώ και αρκετό καιρό, τουλάχιστον τον καιρό που κάναμε το βιβλίο μαζί. Είμαστε καθημερινά σε μία επαφή. Τον Γιάννη τον ξέρω από επτά χρονών. Ο Γιάννης για μένα είναι οικογένεια, είναι η συνέχεια της Αλίκης. Η Αλίκη λείπει. Για μένα ήταν η καλή μου νεράιδα, οπότε στα μάτια του Γιάννη βλέπω την Αλίκη. Τον Γιάννη τον αγαπώ. Είναι ένα πανέξυπνο παιδί, είναι υπερταλαντούχο».

O Μάκης Δελαπόρτας σχολίασε και το βίντεο που δημοσίευσε ο Γιάννης Παπαμηχαήλ, υπογραμμίζοντας ότι ένα μεμονωμένο περιστατικό δεν θα πρέπει να καθορίζει την εικόνα του.

«Ο Γιάννης είναι καλά πρώτα απ’ όλα. Μιλάμε στο τηλέφωνο. Αυτό το βίντεο που είδε ο κόσμος ήταν σε κάποια στιγμή που, προφανώς επηρεασμένος από άλλα θέματα, τέλος πάντων, δεν έπρεπε να συμβεί. Συνέβη. Ήταν μια ατυχής στιγμή. Μην όμως στοχοποιούμε 100% το γεγονός αυτό και παραβλέπουμε όλα τα άλλα. Αυτή τη στιγμή είναι καλά. Ο Γιάννης είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος, ταλαντούχος μουσικός, μια χαρά. Μπορείς να κάνεις μια υπέροχη κουβέντα μαζί του, γιατί είναι και πάρα πολύ ενημερωμένος για τα πάντα. Είναι ένας έξυπνος άνθρωπος», ανέφερε.