LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Alpha News

Alpha News

14:00
ALPHA NEWS

Λήξη συναγερμού για την «ύποπτη» τσάντα στα Εξάρχεια

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην περιοχή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
27/10/2026 13:09
Λήξη συναγερμού για την «ύποπτη» τσάντα στα Εξάρχεια
INTIME

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή των Εξαρχείων καθώς ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της ύποπτης τσάντας που είχε εντοπιστεί.

Όπως διαπιστώθηκε από έλεγχο που πραγματοποίησε ο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών η τσάντα δεν είχε μέσα κάτι επικίνδυνο παρά μόνο ρούχα.

Λόγω του περιστατικού η Αστυνομία είχε προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Μπενάκη από το ύψος της οδού Καλλιδρομίου έως το ύψος της οδου Ερεσσού και στην οδό Καλλιδρομίου από το ύψος της οδού Ζωοδούχου Πηγής.

Κάντε εγγραφή στο κανάλι του Alpha News στο YouTube

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης