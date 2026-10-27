Αποκλειστικό Βίντεο: Νεαροί διαρρήκτες εισέβαλλαν σε κατάστημα τρεις φορές την ίδια νύχτα

Είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος των επιχειρηματιών στον Βόλο. Στο αποκλειστικό βίντεο του Alphatv τους βλέπετε να κατεβαίνουν από το μηχανάκι και να εκσφενδονίζουν πέτρες προς την τζαμαρία ενός φούρνου με σκοπό να τον κλέψουν . Μπορεί σε αυτή την περίπτωση να έφυγαν άπραγοι αλλά στην περίπτωση ενός άλλου καταστήματος το έκλεψαν τρείς !!! φορές μπαίνοντας από το παράθυρο του καταστήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις 23 Σεπτεμβρίου έως τις 24 Οκτωβρίου καταγράφηκαν συνολικά 21 διαρρήξεις καταστημάτων, γεγονός που κινητοποίησε την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Βόλου.

Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την εξιχνίαση των υποθέσεων κατάφεραν να εντοπίσουν και να ταυτοποιήσουν τους φερόμενους ως δράστες, προχωρώντας στη σύλληψή τους επ’ αυτοφώρο

Πρόκειται για δύο 18χρονους και έναν 19χρονο, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι ίδιοι εμπλέκονται και σε άλλες διαρρήξεις που ενδεχομένως είχαν διαπραχθεί σε προγενέστερο χρόνο.