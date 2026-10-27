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Συναγερμός στα Εξάρχεια για ύποπτη τσάντα σε πεζοδρόμιο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
27/10/2026 11:47
Συναγερμός στα Εξάρχεια για ύποπτη τσάντα σε πεζοδρόμιο
ΙΝΤΙΜΕ Φωτογραφία αρχείου

Συναγερμός σήμανε στα Εξάρχεια, όταν εντοπίστηκε ύποπτη τσάντα παρατημένη σε πεζοδρόμιο. Το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της Ελληνικής Αστυνομίας κινητοποιήθηκε για τον έλεγχο του αντικειμένου, ενώ η Αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία σε τμήματα των οδών Μπενάκη και Καλλιδρομίου για λόγους ασφαλείας.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη από το ΤΕΕΜ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η τσάντα περιέχει κάτι επικίνδυνο. Οι περιορισμοί στην κίνηση των οχημάτων θα παραμείνουν μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Ποιοι δρόμοι έκλεισαν στα Εξάρχεια

Η διακοπή κυκλοφορίας αφορά την οδό Μπενάκη, από τη συμβολή της με την Καλλιδρομίου έως την οδό Ερεσσού.

Κλειστή παραμένει και η οδός Καλλιδρομίου, από το ύψος της Ζωοδόχου Πηγής. Οι ρυθμίσεις εφαρμόστηκαν ώστε το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ να πραγματοποιήσει με ασφάλεια τον έλεγχο της ύποπτης τσάντας.

 

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