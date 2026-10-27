Καστοριά: Αρκούδα εμφανίστηκε ξανά σε πολυσύχναστο δρόμο

Αναστάτωση προκάλεσε χθες το βράδυ μια αρκούδα στο κέντρο του Άργους Ορεστικού.

Το ζώο εμφανίστηκε στην οδό Γιαγκοπούλου και κινήθηκε ανάμεσα σε αυτοκίνητα, χωρίς να δείχνει να ενοχλείται από τους θορύβους και την κίνηση. Η Αστυνομία κλήθηκε στο σημείο και επιχειρεί για την απομάκρυνσή του.

Αρκούδα χωρίς να φοβάται την κίνηση

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρκούδα περιπλανιόταν στους δρόμους της περιοχής, περπατώντας ανενόχλητη. Η παρουσία της προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους, καθώς δεν φάνηκε να τρομάζει ούτε από τους θορύβους των περιοίκων ούτε από τα διερχόμενα οχήματα.

Η οδός Γιαγκοπούλου είναιι ένας πολυσύχναστος δρόμος του Άργους Ορεστικού. Καθημερινά, μέχρι και αργά το βράδυ, περνούν από εκεί δεκάδες πεζοί, οικογένειες και οδηγοί. Η εμφάνιση της αρκούδας σε ένα τέτοιο σημείο εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια όσων κινούνται στην περιοχή.

Είχε εμφανιστεί και την Κυριακή

Το περιστατικό φαίνεται πως δεν είναι μεμονωμένο. Σύμφωνα με αναφορές, η ίδια αρκούδα είχε εμφανιστεί στο ίδιο ακριβώς σημείο και την Κυριακή, μία ημέρα πριν από τη νέα εμφάνισή της.

Οι επαναλαμβανόμενες εμφανίσεις της στο κέντρο της πόλης προκαλούν προβληματισμό, καθώς το ζώο φαίνεται να κινείται με άνεση μέσα στον αστικό ιστό και να αναζητά τροφή στην πόλη.

Έκκληση για προσοχή στους κατοίκους

Στην περιοχή επικρατεί αναστάτωση, ενώ η Αστυνομία βρίσκεται στο σημείο και επιχειρεί να απομακρύνει την αρκούδα.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις με τα πόδια στην ευρύτερη περιοχή της οδού Γιαγκοπούλου. Παράλληλα, τονίζουν ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πλησιάζουν το ζώο.