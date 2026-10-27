28η Οκτωβρίου: Παρέλασαν οι μαθητές στη Θεσσαλονίκη

Η Ελληνική Σημαία ανέμιζε, καθώς οι μαθητές παρέλευναν με υπερηφάνεια. Στην παρέλαση, που έγινε σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, συμμετείχαν μαθητές από 22 δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.

Από νωρίς το πρωί εκατοντάδες πολίτες βρίσκονταν στα πεζοδρόμια της οδού Τσιμισκή για να στηρίξουν και να χειροκροτήσουν τα παιδιά που παρέλευναν. Η παρέλαση είχε διάρκεια περίπου μισής ώρας και έγινε κάτω από καλές καιρικές συνθήκες.

Την παρέλαση συνόδευε μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, δίνοντας τον παλμό για την ημέρα της Εθνικής Επετείου.