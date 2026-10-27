Λάρισα: Ανοιχτή η μπάρα διέλευσης οχημάτων ενώ περνούσε τρένο

Ένα περιστατικό που προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια στη σιδηροδρομική κυκλοφορία καταγράφηκε χθες το βράδυ στη Λάρισα.

Στη σιδηροδρομική διάβαση της οδού Καραγάτση, η μπάρα για τα οχήματα παρέμεινε ανοιχτή ενώ από το σημείο περνούσε τρένο.

Οδηγός ΙΧ που βρισκόταν στη διάβαση κατέγραψε με το κινητό του τη στιγμή της διέλευσης της αμαξοστοιχίας. Στο βίντεο, το αυτοκίνητο βρίσκεται σταματημένο στο σημείο όπου αρχίζουν οι ράγες, ενώ η μπάρα δεν έχει κατέβει και το τρένο κινείται κανονικά.

Η μπάρα παρέμεινε ανοιχτή στην οδό Καραγάτση

Το συμβάν σημειώθηκε στη διάβαση της οδού Καραγάτση, σε σημείο όπου η λειτουργία της μπάρας είναι κρίσιμη για την αποτροπή εισόδου οχημάτων στις γραμμές κατά τη διέλευση τρένων.

Η μπάρα φαίνεται πως «κόλλησε» και δεν έκλεισε, αφήνοντας ελεύθερη τη διέλευση των οχημάτων την ώρα που περνούσε η αμαξοστοιχία. Ο κίνδυνος σύγκρουσης ήταν ιδιαίτερα σοβαρός, εάν κάποιος οδηγός επιχειρούσε να περάσει τις ράγες χωρίς να αντιληφθεί εγκαίρως το τρένο.

Πηγή Βίντεο: YouTube – Larissa Press