Ρόδος: 3 συλλήψεις για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Τρεις συλλήψεις έγιναν στη Ρόδο μετά το περιστατικό με ανήλικη, η οποία έχασε τις αισθήσεις της αφού κατανάλωσε αλκοολούχο ποτό.

Η νεαρή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, προκειμένου να της παρασχεθούν πρώτες βοήθειες.

Το περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Κυριακής. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ημεδαπών, ηλικίας 18 και 44 ετών.

Η έρευνα για το αλκοόλ στην ανήλικη

Από την έρευνα της Αστυνομίας προέκυψε ότι ο 18χρονος αγόρασε φιάλη οινοπνευματώδους ποτού από κατάστημα που ανήκει στον 44χρονο. Στη συνέχεια, προμήθευσε το ποτό στην ανήλικη.

Μετά την κατανάλωση του αλκοόλ, η ανήλικη βρέθηκε σε κατάσταση μέθης και έχασε τις αισθήσεις της. Για τον λόγο αυτό διακομίστηκε άμεσα με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Ρόδου.

Οι συλλήψεις από το Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα αλκοόλ.

Στην ίδια δικογραφία συμπεριλήφθηκε συγγενικό πρόσωπο της ανήλικης, το οποίο συνελήφθη με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας.