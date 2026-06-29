Λήμνος: 5χρονος παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα

Στιγμές αγωνίας στην παραλία πλατύ της Λήμνου όπου ένας 5χρονος που έπαιζε με φουσκωτό στρώμα παρασύθηκε, λόγω των ισχυρών ανέμων.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το Λιμενικό, ενώ ταυτόχρονα πολίτης έσπευσε να βοηθήσει και κατάφερε να προσεγγίσει το παιδί, βγάζοντας το με ασφάλεια στη στεριά πριν χρειαστεί περαιτέρω επέμβαση.